الإطار:إنطلاق حوارات تشكيل الحكومة خلال الـ48 ساعة القادمة

الإطار:إنطلاق حوارات تشكيل الحكومة خلال الـ48 ساعة القادمة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي، اليوم الاحد، عن عزم الإطار إطلاق مفاوضات تشكيل الحكومة خلال الـ 48 ساعة القادمة.وقال الهلالي، في حديث صحفي، ان “تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، أصبح قريب جداً، بعد أداء اليمين الدستورية للنواب البدلاء، فهذه الخطوة غيرت الخارطة السياسية للتحالفات بعد ارتفاع عدد مقاعد القوى السياسية خصوصاً المنضوية في الإطار التنسيقي”.وبين ان “الحوار والتفاوض بين القوى السياسية بشأن عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، سوف تنطلق خلال اليومين المقبلين، وهذا الحوار والتفاوض سوف تشارك فيه كل القوى السياسية دون تهميش واقصاء أي طرف سياسي”.وكانت القوى السياسية المشاركة قد أصدرت في جلسة البرلمان الخميس، بياناً مشتركاً عقب الجلسة الاستثنائية التي أعلن خلالها الاطار التنسيقي مضيه نحو حكومة توافقية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *