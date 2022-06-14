الإطار:إنطلاق حوارات سياسية لتشكيل الحكومة التوافقية

الإطار:إنطلاق حوارات سياسية لتشكيل الحكومة التوافقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الإطار التنسيقي فاضل موات، اليوم الثلاثاء، عن عدد مقاعد النواب في البرلمان التي ستكون بحوزة الإطار، فيما بين انهم سيكونون الكتلة الاكبر. وقال موات في حديث صحفي: ان “هناك حوار مع الديمقراطي والاتحاد وعزم والمستقلين لغرض انهاء الانسداد السياسي والاسراع بتشكيل الحكومة لاننا نريد ان نحفظ حقوق المكونات من الوزارات وبتالي فسنكون منفتحين على السيادة وباقي الكتل لتشكيل حكومة توافقية”.وأضاف ان “الإطار التنسيقي لايستطيع وحده تشكيل الحكومة إضافة لانه لايريد ان يكون وحده في اتخاذ القرار فلدينا حوار مع الاتحاد وحتى مع الديمقراطي الذين لديهم موقف إيجابي معنا حتى قبل تقديم أعضاء الكتلة الصدرية استقالاتهم إضافة إلى حوار بناء مع نواب مستقلين قريبين على الإطار فضلا عن عزم وسيادة من المكون السني فسنكون جميعا في حكومة توافقية يشترك فيها الجميع”.يذكر ان جميع نواب الكتلة الصدرية قدموا قبل ايام استقالاتهم لرئيس البرلمان، تلبية لأمر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

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