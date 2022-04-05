الإطار:إنفراج الأزمة السياسية بتشكيل الكتلة الشيعية الأكبر

الإطار:إنفراج الأزمة السياسية بتشكيل الكتلة الشيعية الأكبر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، اليوم الثلاثاء، مبادرة الاطار لانهاء الانسداد السياسي في العراق.وقال العتبي في حديث صحفي، إن “اجتماعات قادة الاطار التنسيقي في الايام الماضية تمخضت عن مبادرة مهمة تعطي حلول للخروج من الازمة والانسداد في المشهد السياسي العراقي وتفضي لخلق مرونة وتقارب تسهم في حل كل الاشكاليات والاسراع بتشكيل الحكومة المقبلة”.وأضاف أن “المبادرة والتي حملها وفد برئاسة هادي العامري اليوم الى النجف الاشرف للقاء زعيم التيار الصدري، ووفقا للتوقعات ستبني 3 مسارات رئيسية وهي الكتلة الاكبر، واليات اختيار رئيس الوزراء وكابينته، واهمية توحيد البيت الشيعي قبل كل ذلك”.واشار العتبي الى أن “الاطار هو الثلث الضامن ولم يفلح التحالف الثلاثي في تمرير مرشحه البارزاني لمنصب رئيس الجمهورية”، لافتا الى أن “لاطار اقترب حاليا من 140 نائبا يدعم خياراته وربما يصل الى نصف زائد واحد قريبا جدا”.وتابع: “المبادرة تضمنت محاور عدة بعضها تفصيلي لكنها في الاطار العام تمثل خارطة طريق للخروج من الازمة السياسية وهي مدعومة من قبل قادة القوى السياسية المنضوية تحت الاطار والمستقلين الداعمين له”.

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