الإطار:إنفراج الأزمة السياسية بتشكيل الكتلة الشيعية الأكبر

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نائب يطالب بإعدام تجار المخدرات
مصدر برلماني:الحلبوسي وأتباعه سرقوا أموال محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين
المالية النيابية تدعم صندوق المشاريع المدرة للدخل
الجيل الجديد يطالب بغداد بالتحقيق في أموال عائلتي البارزاني والطالباني في البنوك اللبنانية
حزب بارزاني ينفي تخليه عن رئاسة الجمهورية لصالح غريمه الطالباني
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خلاف المصالح وراء تأخير تشكيل الحكومة القادمة
المواطن ينتظر “الفرج”..والحكومة تشكو الفقر..والنفط تجاوز( 125) دولار للبرميل الواحد!!
خروج العراق من البند السابع بداية لتحسن الوضع الاقتصادي
ميليشيا بدر دمرت محافظة ديالى لصالح المشروع الإيراني
لا شرقية ولا غربية..الحكومة المقبلة بتحالف التيار الصدري والإطار الإيراني!!
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تظاهرة حشدوية في بغداد ضد ترشح “ريبر البارزاني”لرئاسة الجمهورية
حضور نواب حزب بارزاني مع مرشحهم لرئاسة الجمهورية ( ريبر أحمد)لجلسة اليوم
المالكي ينفي موافقته للإقليم بتصدير النفط والغاز بدون علم بغداد
بالصور..تظاهرة في بغداد ضد ترشيح (زيباري) لرئاسة الجمهورية
تظاهرة في بغداد ضد تجديد الولاية الثانية للرئاسات الثلاث والمطالبة بمحاكمة المالكي
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