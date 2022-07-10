الإطار:إيران وافقت على (السوداني) أن يكون رئيسا للحكومة المقبلة

الإطار:إيران وافقت على (السوداني) أن يكون رئيسا للحكومة المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي جدعان العتبي، الأحد، أن التنافس على رئاسة الحكومة المقبلة انحسر بين 3 أسماء.وقال العتبي في حديث  صحفي،ان” حراك الإطار التنسيقي بكل قواه السياسية لحسم اسم المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة باعتباره الكتلة الاكبر مستمرة دون أي اشكاليات مؤكدا بان التنافس انحسر بين 3 أسماء أبرزها المالكي والعبادي والسوداني ”.وأضاف العتبي،أن” إيران وافقت على السوداني ان يكون هو رئيسا للحكومة المقبلة ،وأكد ان تعيين السوداني بمعنى عودة حزب الدعوة لقيادة السلطة في العراق مرة ثالثة ،واقر بان” كل القوى السياسية داعمة لمبدأ تشكيل الحكومة باسرع وقت ممكن وفق اطار توافقي بالمقام الاول الذي يحقق المصلحة العامة”.ويخوض الإطار التنسيقي حراك مع بقية القوى السياسية من اجل الاسراع في تشكيل الحكومة المقبلة”.

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