الإطار:إيقاف عمليات كتائب حزب الله ضد القوات الأمريكية “تكتيكي”

الإطار:إيقاف عمليات كتائب حزب الله ضد القوات الأمريكية “تكتيكي”
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد القيادي في الاطار التنسيقي علي الفتلاوي، اليوم الاربعاء (31 كانون الثاني 2024)، السبب الرئيسي وراء تعليق كتائب حزب الله هجماتها على الاهداف الامريكية.وقال الفتلاوي في حديث صحفي، ان” العراق والمنطقة يعيشان اوضاعًا استثنائية وتحديات كبيرة في ظل استمرار حرب الابادة على الشعب الفلسطيني في غزة وسقوط عشرات الالاف من الشهداء والجرحى والمفقودين”، لافتا الى ان “هناك مساعي في بغداد من اجل تفكيك الازمة وتداعياتها في الداخل وفق محاور السياسة والمقاومة لذا بادرت الحكومة الى تشكيل لجنة ثنائية بين قوات الامن العراقية والامريكية لتحديد اليات الانسحاب ما استوجب اعطاء وقت للمضي بها”.وأضاف، إن” كتائب حزب الله هي الوحيدة من فصائل المقاومة التي علقت عملياتها وربما يكون هذا التعليق وفق مبدأ التكتيك العسكري فيما بقية الفصائل لم تعطِ رأيها بالامر”.وأكمل الفتلاوي، إن” أمريكا كانت تستخدم ذريعة وجود كتائب حزب الله وعملياته لضرب اهداف في العراق واذا ما تكرر مرة اخرى بعد تعليق الكتائب ستصعد الاخيرة وترد الصاع صاعين من قبل كل فصائل المقاومة الاسلامية”.وأعلنت كتائب حزب الله العراق، يوم امس الثلاثاء، ايقاف عملياتها ضد القوات الامريكية من اجل “عدم احراج الحكومة العراقية”، موصية مقاتليها بـ”الدفاع السلبي مؤقتاً”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *