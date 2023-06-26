الإطار:اختلافات إطارية في موعد إجراء الانتخابات القادمة

الإطار:اختلافات إطارية في موعد إجراء الانتخابات القادمة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، الاثنين، وجود ثلاثة مقترحات حول تحديد موعد الانتخابات المحلية.وقال العتبي في حديث صفي، إنه”رغم تثبيت حكومة السوداني الـ 18 من شهر كانون الاول المقبل موعدا لاجراء انتخابات مجالس المحافظات الا ان هناك 3 اراء متباينة بين القوى السياسية حول الموعد الأنسب”.وأضاف، ان” هناك قوى تدعم خيار حكومة السوداني في ابقاء موعد الانتخابات في 18 من كانون الاول فيما ترجح قوى اخرى تأجيلها بسبب انتهاء عقد قضاة المفوضية مطلع 2024 ما يعني عدم القدرة على تصديق النتائج الا بعد اجراء التمديد “.وأشار الى ان”هناك طرفا يدعم فكرة تغيير مفوضية الانتخابات وبالتالي يكون مسار تأجيلها الى نيسان 2024 امر حتمي”، لافتا الى انه “رغم الاراء المتباينة الى ان لايوجد حتى الان اي تحرك حيال تغيير موعد الانتخابات القادمة”.وكانت الحكومة حددت 18 من شهر كانون الاول 2023 موعدا لاجراء انتخابات مجالس المحافظات”.

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