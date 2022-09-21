الإطار:استبدال السوادني ممكن لترضية الصدر

الإطار:استبدال السوادني ممكن لترضية الصدر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الإطار التنسيقي، اليوم الأربعاء، ان هناك امكانية لاستبدال مرشحه لرئاسة الحكومة الجديدة محمد شياع السوداني والذهاب نحو مرشح تسوية.وقال القيادي في تحالف الفتح المنضوي تحت الإطار التنسيقي، محمود الحياني في حديث صحفي، إن “الوفد الثلاثي الذي سيزور الحنانة قريباً للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، سيعرض عليه اسم مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء وفي حال رفض الصدر مرشح الإطار سيكون الأمر خاضع للحوارت ومن الممكن استبدال المرشح”.واشار الى أن “السوداني شخصية وطنية وكفوءة ويمتلك خبرة في العملية السياسية ونجح في إدارته لعدة وزارات”. وتابع الحياني، أن “الصدر ممكن ان يوافق على مرشح الإطار محمد شياع السوداني وممكن ان يرفضه كما ان هناك امكانية لاختيار مرشح تسوية بين التيار والإطار وانهاء الانسداد السياسي بشكل كامل”.

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