الإطار:استهداف الحشد للقواعد الأمريكية في العراق”شرعي وقانوني”

الإطار:استهداف الحشد للقواعد الأمريكية في العراق”شرعي وقانوني”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي، اليوم السبت، بأن فصائل الحشد في العراق تعمل وفق اتجاهين، خارجي وداخلي معتبرا استهدافها للامريكان “شرعي”.وقال الفتلاوي في حديث  صحفي، إن “توجيه فصائل المقاومة في العراق ضربات للقواعد الامريكية ردا على مجازر الكيان الصهيوني في غزة لا تعني ان هناك اطار محدد، بل الأمر يتعدى لتوجيه ضربات لقوى الاحتلال وداعميه”.واضاف، ان “العراق محتل اقتصاديا من قبل امريكا، وهناك انتهاكات سافرة لسيادته وهذا ما يعطي لفصائل الحشد الحجة باستهداف قواعد الاحتلال، ولها حق شرعي وقانوني بذلك، لأن المقاومة هي السبيل الوحيد لاخراجها القوات الامريكية من البلاد”.واشار الى ان “المقاومة تعمل كالعادة بإتجاهين، الاول مرتبط بقوى المحور الممتد من سوريا إلى لبنان واليمن والذي لا يعتد بالحدود وهناك مسائل شرعية في هذا الاتجاه، والاتجاه الداخلي، يركز على مواجهة الاحتلال الامريكي في العراق”، مبيناً ان “وجود المقاومة في مواجهة الاحتلال الامريكي في العراق لا تعني قصوراً في النظام السياسي بل هناك توازن بينها وبين المقاومة”.

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