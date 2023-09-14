الإطار:الأحزاب الكردية ترفض عودة حزب بارزاني إلى كركوك

الإطار:الأحزاب الكردية ترفض عودة حزب بارزاني إلى كركوك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب عن الاطار التنسيقي محمد راضي ،الخميس، ان “الحديث عن وجود اتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني قبل تشكيل الحكومة على تسليم محافظة كركوك امر غير صحيح ولا يمكن لاحد ان يتبنى هكذا موقف، حيث ان الحزب المذكور لا يعد ممثلا عن كركوك”.وأضاف في حديث صحفي، ان “هناك العديد من الاحزاب الموجودة داخل هذه المحافظة ومنها الاتحاد الوطني والتركمان والعرب والاقليات الأخرى، وبالتالي فأن قضية كركوك لن تمر بسهولة والبرلمان ناقش الوضع الراهن في هذه المحافظة”.وأشار الى انه “تم الاتفاق على جمع جميع الاطراف وتشكيل لجنة من قبل لجنة الامن والدفاع النيابية لتقصي الحقائق حول مجريات الاحداث في كركوك”. 

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