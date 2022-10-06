الإطار:الأسبوع المقبل موعد حسم تشكيل الحكومة

الإطار:الأسبوع المقبل موعد حسم تشكيل الحكومة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، اليوم الخميس، موعد حسم مرشح رئيس الجمهورية.وقال العتبي في حديث صحفي، ان “هناك حراكا فعليا لدى القوى الكردية الرئيسية في اشارة منه الى الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني لحسم تسمية المرشح لمنصب رئيس الجمهورية”،  متوقعا “طرح المرشح الاسبوع القادم وفق المعلومات خاصة وانه سيكون بوابة مهمة لتكليف رئيس الوزراء القادم”.واضاف، أن “زيارة وفد الاطار التنسيقي الى اربيل للقاء القوى الكردية ستتم بعد حسم اسم المرشح لمنصب رئيس الجمهورية وسيكون لمناقشة البرنامج الحكومي ومستوى تمثيل الكرد في الحكومة القادمة”، لافتاً الى ان “اللقاءات بين ممثلي الاطار والقوى الكردية في بغداد مستمر ولم يتوقف وهذا ما يفسر التوافقات المبدئية التي قادت الى عقد جلسة مجلس النواب الاخيرة”.واشار الى ان “الكرة الان في ملعب الكرة الكردية على اعتبار توافقها في طرح مرشح رئيس الجمهورية تعني حسمه في مجلس النواب ومن ثم تكليف السوداني بتشكيل الحكومة والانتقال الى مرحلة اخرى في انهاء الانسداد السياسي”.وتعاني الساحة السياسية العراقية، خلال الأشهر الماضية اشد عملية احتقان وانسداد بين القوى السياسية المختلفة، الأمر الذي يتطلب الاسراع بتشكيل الحكومة لجر البلاد عن خطر الوقوع في الهاوية بحسب ما يراه عدد من المراقبين.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *