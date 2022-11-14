الإطار:الإجتماعات الأسبوعية لقوى الإطار لدعم حكومتنا برئاسة السوداني

الإطار:الإجتماعات الأسبوعية لقوى الإطار لدعم حكومتنا برئاسة السوداني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الإطار التنسيقي فاضل موات، الاثنين، عن الهدف من الاجتماعات الدورية لإئتلاف ادارة الدولة والإطار التنسيقي.وقال موات في تصريح صحفي، إن “العراق يمر بأزمات اقتصادية وسياسية وكذلك ازمة مياه وازمة زراعة لذلك فإن الهدف من اجتماعات الإطار التنسيقي وائتلاف ادارة الدولة هو مساندة حكومة السوداني من خلال اتخاذ بعض القرارات لدعم الحكومة”.واضاف، ان “مكافحة الفساد ليس امراً سهلاً بسبب وجود مافيات كبيرة لا يستطيع رئيس الوزراء بمفرده مواجهتها”، مشيراً الى ان “بعض مافيات الفساد من الكتل السياسية والبعض الآخر من شخصيات متنفذة”.

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