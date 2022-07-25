الإطار:الإعلان عن المرشح لرئاسة الوزراء سيتأخر

الإطار:الإعلان عن المرشح لرئاسة الوزراء سيتأخر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  كشف الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الاثنين، حقيقية ترشيح محمد شياع السوداني بشكل رسمي لرئاسة الوزراء.وقال النائب عن الاطار عارف الحمامي، في حديث صحفي، إن “الاطار التنسيقي الشيعي حتى هذه الساعة لم يحسم قضية اختيار رئيس الوزراء الجديد، وعمل اللجنة الخاصة باختيار شخص رئيس الوزراء لازال مستمراً حتى هذه اللحظة”.وبين الحمامي انه “لا يوجد موعد ووقت محدد لإعلان تسمية رئيس الوزراء الجديد من قبل الاطار التنسيقي الشيعي”، لافتا الى أن “اللجنة الخاصة بهذا الملف لازالت تعمل وفق الضوابط والمعاير، ولم تحسم امر اختيار أي شخصية لرئاسة الوزراء حتى الساعة”.

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