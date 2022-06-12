الإطار:الإنسداد السياسي ما زال قائما

الإطار:الإنسداد السياسي ما زال قائما
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وقع النائب عن الإطار التنسيقي محمد كريم , الأحد , اطلاق الاطار مبادرة جديدة من اجل انهاء الانسداد السياسي، مبينا ان خطاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تسبب في ركود كبير بالمفاوضات السياسية.وقال كريم في تصريح صحفي , ان ” أجواء الحراك السياسي في الوقت الحاضر مازالت راكدة تماما بالنسبة بين التحالف الثلاثي والاطار التنسيقي خاصة بعد خطاب زعيم التيار الصدري الأخير “، مبينا ان ” الحراك الذي يجري حاليا في مصيف صلاح الدين بين السيادة وعزم والديمقراطي وكذلك الحراك الكردي الكردي يمكن ان يخرج عنه بمبادرة سياسية جديدة من شانها تقويض الازمة السياسية ” .وأضاف ان ” الاطار التنسيقي اذا لم يحصل على توافق سياسي فانه سيسعى للحصول على اتفاق سياسي جديد يضمن حقوق الجميع خلال المرحلة المقبلة من خلال الاتفاق على تشكيل الكتلة الأكبر ومن ثم الاتفاق على مواصفات رئيس الحكومة المقبلة ووضع خطة ومنهج وبرنامج حكومي لادارة المرحلة المقبلة حتى وان لم نشارك في الحكومة ” .وأشار البلداوي ان ” هناك فرقا بين المشاركة في العملية السياسية وتحمل المسؤولية، وبين المشاركة في الحكومة واذا ما ذهبنا للمعارضة علينا ان نكون معارضة حقيقية تضمن حق جماهيرنا وتقوم أي اعوجاج للحكومة “.

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