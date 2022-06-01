الإطار:التحالف الثلاثي يصرّ على الإنسداد السياسي

الإطار:التحالف الثلاثي يصرّ على الإنسداد السياسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت نواب من الإطار عن ابرز الغايات التي تكمن وراء استمرار الانسداد السياسي وعدم القبول بالمبادرات العديدة التي اطلقها الاطار التنسيقي وعدة اطراف أخرى من اجل الخروج من الازمة، مؤكدة ان هناك اهداف اقتصادية وغايات لاقلمة العراق والحصول على مكاسب مالية.وقال النائب عن كتلة صادقون رفيق الصالحي في حديث صحفي، ان “هناك محاولات من بعض الأطراف السياسية لاستمرار الازمة وعدم إيجاد حلول للخروج منها بهدف تحقيق غاياتهم لتمرير بعض العقود والمشاريع والتعيينات عن طريق حكومة تصريف الاعمال”.من جانب اخر، بين عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري ، ان “بعض الأطراف في التحالف الثلاثي راضية بالانسداد السياسي وتحاول الذهاب بتشكيل الحكومة والتفرد بالسلطة، بهدف أقلمة العراق وتقسيمه بين اطراف هذا التحالف”.فيما ذهب النائب احمد الربيعي من حزب الفضيلة إلى أن الصدر هو المستفيد من الإنسداد السياسي لمصالح شخصية.

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