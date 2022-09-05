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الأمانة العامة لمجلس الوزراء:1.9 ترليون دينار إيرادات المنافذ خلال (3)سنوات
وزارة المالية :س”نحقق”بموضوع نقل أكثر من تريليون دينار من أحدى الحسابات المصرفية
العراق وأمريكا يؤكدان على تعزيز العلاقات بين البلدين
الأسطوانة الفارسية المشروخة..لولا إيران لضاع العراق!
الإطار:التفرد بالقرار السياسي أمر مرفوض
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الأمانة العامة لمجلس الوزراء:1.9 ترليون دينار إيرادات المنافذ خلال (3)سنوات
وزارة المالية :س”نحقق”بموضوع نقل أكثر من تريليون دينار من أحدى الحسابات المصرفية
الخدمات النيابية:س” نتابع” تنفيذ المشاريع المدرجة على قانون الأمن الغذائي والتنمية
نائب:الفائض المالي سرق من خلال قانون الأمن الغذائي والتنمية
نواب:حكومة الإقليم ما زالت تسرق نفط كركوك والموصل وديالى دون رادع من الحكومة الاتحادية
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