الإطار:التفرد بالقرار السياسي أمر مرفوض

الإطار:التفرد بالقرار السياسي أمر مرفوض
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد الاطار التنسيقي، الاثنين، موقفه من دعوى حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة، فيما دعا القوى السياسية الى التكاتف لتجاوز الفتنة والخلافات.وقال النائب عن الائتلاف محمد السوداني في حديث  صحفي، إن “الاطار التنسيقي يؤمن بدولة المؤسسات ويعتبر المحكمة الاتحادية الحصن الاخير للعملية السياسية والنظام الديمقراطي”، فيما أكد أنه “يحترم القرارات التي تصدرها سلطة القضاء”. وأضاف، أن “المرحلة التي تمر بها البلاد صعبة وتحتاج الى تكاتف جميع القوى السياسية لتجاوز الفتنة والخلافات”، مبينا ان “قرار المحكمة الاتحادية ومهما يصدر عنها بشأن دعوى حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة سيكون محط احترام الاطار التنسيقي”.وأوضح النائب عن الاطار التنسيقي أن ” وضع البلد يحتم على الجميع التوجه نحو الحوار والتوافق للخروج من الازمة الراهنة، حيث لايمكن لاي كتلة سياسية ان تتفرد في السلطة واتخاذ القرارات، والعملية السياسية لا تبنى الا من خلال مشاركة الجميع”.وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد أجلت، البت في طلب حل مجلس النواب المقدم من قبل التيار الصدري، إلى اليوم الاربعاء المقبل.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *