الإطار:التهديد الصدري بالنزول للشارع لن ينفعهم

الإطار:التهديد الصدري بالنزول للشارع لن ينفعهم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر القيادي في الاطار التنسيقي علي الفتلاوي، الخميس، من تداعيات خطيرة في حال زج الشارع مجددا بتصفية الحاسابات السياسية، مؤكدا اصرار الاطار للذهاب نحو تشكيل الحكومة وتفعيل البرلمان. وقال الفتلاوي في حديث صحفي، ان “الاطار ماضٍ في عملية تشكيل الحكومة، مبيناً أن الاتصالات السياسية بين “الإطار” وباقي القوى السنّية والكردية عادت مجدداً أمس الأربعاء من أجل إعادة جلسات البرلمان بأقرب وقت.وأضاف، أن “التهديد بالنزول للشارع لن ينفع أحداً، ونتائجه كانت كارثية وخطيرة على الجميع وليس على طرف معين، ولا مجال إلا بالعودة للسياقات السياسية المعروفة”.وأوضح الفتلاوي، ان “حل البرلمان يحتاج توافقاً سياسياً، وهذا الأمر يجب أن يتم بعد عودة جلسات البرلمان وتشكيل الحكومة الجديدة وليس الآن، ونحن كتحالف الإطار التنسيقي مصرون عليها، لا تراجع عنها وماضون لتحقيقها خلال الأيام المقبلة”.

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