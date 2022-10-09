الإطار:الثلاثاء المقبل سيعلن عن أسم المرشح لرئاسة الجمهورية

الإطار:الثلاثاء المقبل سيعلن عن أسم المرشح لرئاسة الجمهورية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، الاحد، عن اجتماع مهم سيعقد بعد غد الثلاثاء لتحديد تسمية رئيس الجمهورية.وقال العتبي في حديث صحفي،ان “اجتماعا مهما سيعقد الثلاثاء القادم بين الاطار والقوى الكردية من اجل بيان نتائج مباحثات الاخيرة لحسم اسم مرشح لمنصب رئيس الجمهورية”.واضاف،ان” الاجتماع سيضع النقاط على الاحروف من ناحية التوافق على مرشح او المضي في تنفيذ سيناريو 2018″، مؤكدا ان “الكرة الان في ملعب الاحزاب الكردية من اجل انهاء هذا الاستحقاق للبدء في تشكيل الحكومة القادمة”.تجدر الإشارة الى ان الاطار التنسيقي امهل القوى الكردية اسابيع عدة من اجل حسم طرح مرشحها لمنصب رئيس الجمهورية ولكن دون تقدم يذكر من قبل الجانب الكردي.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *