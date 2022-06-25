الإطار:الحكومة الجديدة خالية من وزراء الكاظمي

الإطار:الحكومة الجديدة خالية من وزراء الكاظمي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي العتبي، السبت، عودة أي وزير في كابينة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي الوزارية في الحكومة القادمة.وقال العتبي في حديث صحفي،ان” أداء عمل كابينة الكاظمي الوزارية عليها ملاحظات كبيرة وجوهرية من ناحية الأداء وعودة ايا منهم في الحكومة المقبلة مستبعد من وجه نظرة وفق القراءات المنظورة”.واضاف العتبي،ان “الحكومة المقبلة هي حكومة مهام واولويات والاستعانة بالكفاءات امر بالغ الاهمية لكن الاهم هو الحسم في تطبيق رؤية شاملة لمعالجة اخطاء وتراكمات حكومة الكاظمي خاصة في البعد الاقتصادي”، مؤكدا ان “وضع البلاد صعب وحرج مع تنامي معدلات الفقر والبطالة”.وتسببت اخطاء حكومة الكاظمي في الملف الاقتصادي في انعكاسات سلبية على شرائح واسعة ودفعت الى تنامي معدلات الفقر والبطالة.

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