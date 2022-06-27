الإطار:الحكيم يمتلك أكثر من (30) مليار دولار لايحتاج إلى مشاركته في الحكومة

الإطار:الحكيم يمتلك أكثر من (30) مليار دولار لايحتاج إلى مشاركته في الحكومة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق-علق عضو الاطار علي الفتلاوي، اليوم الاثنين، على عدم مشاركة تيار الحكمة في الحكومة المقبلة.وقال الفتلاوي في حديث صحفي، إن “انسحاب تيار الحكمة من المشاركة في الحكومة ليست المرة الاولى حدثت في مناسبات سابقة برغم ان الحكيم لديه سياسيين وبرلمانيين ولكنه اختار الذهاب الى تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية كما ان عمار الحكيم اصبح يمتلك اكثر من 30 مليار دولار  لايحتاج الى المشاركة في الحكومة”.واضاف، ان “كل كتلة لديها رؤية خاصة من المنظور السياسي تتبعه في نشاطاتها”.واستبعد الفتلاوي “انسحاب اي طرف من مكونات الاطار التنسيقي في المرحلة المقبلة”، مؤكداً ان “الاطار اصبح متماسكاً أكثر من السابق وسيمضي في اجراءات تشكيل الحكومة”.وكان زعيم تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، جدد موقفه بعدم المشاركة في الحكومة العراقية القادمة.

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