الإطار:الخيانة وراء شحة المياه في العراق
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الإطار التنسيقي، عدي عبد الهادي، السبت، عدم وجود أي مبرر مقنع لتقليص تركيا إطلاقات مياه نهري دجلة والفرات بنسب تصل إلى 80% خلال الأشهر الأخيرة.وقال عبد الهادي في حديث صحفي، إن “تركيا التي تضم عشرات السدود الكبيرة وتختزن مئات المليارات من الأمتار المكعبة من المياه، لا يوجد أي مبرر لتقليص إطلاقات المياه باتجاه العراق بنسب تصل إلى 80%، رغم إدراكها لخطورة ذلك على الوضع المائي في البلاد”.وأضاف أن “العراق وصل إلى مرحلة تجاوزت الدائرة الحمراء في ظل انخفاض خزين سدوده الرئيسة بنسبة تجاوزت 90%، ما يجعل الوضع كارثياً لا محالة”، مشيراً إلى أن “ما يحدث يشكل حرب مياه واضحة المعالم”.وتساءل عبد الهادي عن “إجراءات الحكومة المركزية، وهل الاتفاقية الأخيرة مع أنقرة كافية لإنقاذ البلاد من كارثة مائية وشيكة”، لافتاً إلى أن “محافظات الجنوب والفرات الأوسط بدأت تعاني بشدة مع توقف محطات الإسالة المركزية في عدة محافظات، وبعض المناطق شهدت نزوحاً للسكان بسبب أزمة الجفاف المتفاقمة”.

