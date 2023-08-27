الإطار:السوداني أرسل رسالة إلى واشنطن “يحذر”من توجيه أي ضربة إلى إيران من العراق

الإطار:السوداني أرسل رسالة إلى واشنطن “يحذر”من توجيه أي ضربة إلى إيران من العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الاطار التنسيقي جبار عودة، اليوم الاحد (27 آب 2023)، عن مضمون رسالة من بغداد الى واشنطن تتضمن 3 نقاط مهمة.وقال عودة في تصريح صحفي،، إن “حكومة محمد شياع السوداني بعثت رسالة مهمة الى واشنطن نهاية الاسبوع الماضي على خلفية تدفق الارتال العسكرية الامريكية والتي اثارت الراي العام تتضمن 3 نقاط مهمة ابرزها عدم القبول بان تتحول قاعدتي عين الاسد او الحرير الى الى جزء في دعم او المشاركة في توجيه ضربة تجاه إيران الحبيبة “.واضاف، أن “حكومة السوداني جادة في تعاملها مع الجانب الامريكي لأن أمن العراق وإيران واحد ، والتأكيد بأن القوات الموجودة في القواعد هي للتدريب وليس قتالية”.

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