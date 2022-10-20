الإطار:السوداني حسم أسماء (14) حقيبة وزارية

الإطار:السوداني حسم أسماء (14) حقيبة وزارية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتبي، الخميس، عن حسم المكلف محمد شياع السوداني اسماء مرشحي 14 وزارة في كابينته الوزارية.وقال العتبي حديث صحفي، ان “حراك رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني مستمر في لقاءات متواصلة مع القوى والتيارات السياسية في بغداد”، مؤكدا انه “اسماء مرشحي 14 وزارة بينها وزارة امنية حسمت حتى الآن وفق المعلومات”.واضاف ان “بقية الوزارات ربما تحسم في الساعات 72 القادمة استعدادا لجلسة السبت المقبلة”، مشيرا الى انه “ربما تؤجل بعض الوزارات بعد الجلسة للتوافق حيالها، لكن في كل الأحوال الامور تجري في سياقاتها ونتوقع ان تحسم كل الاشكاليات خلال الايام المقبلة”.

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