الإطار:السوداني لن يتقرب من المناصب الصدرية

الإطار:السوداني لن يتقرب من المناصب الصدرية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد قيادي بارز في الاطار التنسيقي، اليوم الخميس، عدم وجود نية لدى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني باجراء تغييرات لشخصيات منتمية للتيار الصدري، مشيرا الى عدم وجود اي خطة لذلك بالمرحلة المقبلة. وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن “سعي الإطاريس  لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتغيير بعض المحافظين خلال المرحلة المقبلة، لن يشمل المحافظين التابعين للتيار الصدري، كما هو لن يجري تغيير أي شخصية باي منصب تنفيذي محسوب على الصدريين”.وبين أن “السوداني، وجميع القوى السياسية لا تريد استفزاز الصدريين من خلال إخراج بعض المحسوبين عليهم من بعض المناصب، خصوصاً وهم غير مشاركين في الحكومة الحالية ويعتبرون معارضة لها “، مشيرا الى أن “أي تغييرات بالمناصب التابعة لهم ربما يفهم على انه استهداف”.وفي نهاية تشرين الأول الماضي، صوت البرلمان على كابية محمد شياع السوداني الوزارية، وذلك بعد أشهر على استقالة الكتلة الصدرية التي تملك أكثر من 70 مقعدا في البرلمان.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *