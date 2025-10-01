الإطار:السوداني لن يحصل على الولاية الثانية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو حركة حقوق الاطارية، صباح العكيلي، الاربعاء، ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لن يحصل على الولاية الثانية بعد الخلافات الكبيرة التي شهدتها الفترة الماضية بينه وبين الاطار التنسيقي.وقال العكيلي في تصريح صحفي، إن “كل المؤشرات والمعطيات تشير الى ان السوداني لن يأتلف مع الاطار التنسيقي في المرحلة المقبلة ما بعد الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في تشرين الثاني المقبل”.واضاف ان “الايام الماضية شهدت خلافات كبيرة بين الاطار التنسيقي والسوداني، وبالتالي فأن رسالة الاطار واضحة لرئيس الوزراء، حيث رفض تجديد الولاية له مرة اخرى بعد الانتخابات البرلمانية”.وبين ان “السوداني يسعى ان يتقرب من الزعامات السنية والكردية من اجل تحقيق مبتغاه في الحصول على الولاية الثانية، وكذلك العمل على تقديم تنازلات كبيرة على حساب العراق .

