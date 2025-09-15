الإطارالشيعي:نرفض العلاقة مع سوريا

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد القيادي في ميليشيا العصائب النائب محمد البلداوي ، الاثنين، رفضه القاطع لأي علاقة بين العراق وسوريا في ظل سيطرة الجماعات الإرهابية، مؤكداً أن أبو محمد الجولاني إرهابي ملوث بدماء العراقيين.وقال البلداوي في تصريح صحفي، إن “أي محاولة لإقامة علاقات مع هذه الجماعات المسلحة التي أشرفت على قتل أبنائنا ستكون خيانة واضحة للدم العراقي، خصوصاً وأن الجولاني يحظى بدعم أمريكي وصهيوني مباشر يسعى لإطالة عمر الإرهاب وزعزعة استقرار العراق”.وأضاف أن “العراق مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتصدي لهذه المخططات الخارجية، ورفض أي محاولات لإضفاء شرعية سياسية على جماعات الإرهاب، حفاظاً على سيادة الدولة وحماية شعبها من المؤامرات”.وأفاد مصدر سياسي في وقت سابق، بوجود ترتيبات لعقد لقاء مشترك بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس السوري المدعو أبو محمد الجولاني، وذلك على هامش القمة الطارئة في الدوحة.

