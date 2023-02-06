الإطار:الصين ستشتري النفط العراقي بعملتها الوطنية!

الإطار:الصين ستشتري النفط العراقي بعملتها الوطنية!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الإطار التنسيقي جبار عودة، اليوم الاثنين، عن مفاوضات “غير معلنة” بين بغداد وبكين لاعتماد عملة اليوان.وقال عودة في حديث صحفي، إن” تنويع سلة العملات الاجنبية التي يتعامل بها العراق في تجارته الخارجية باتت أولوية لدى حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع أزمة الدولار الاخيرة وتداعياتها الخطيرة على الاسواق خاصة مع رفع الاسعار الى حاجز 20% والتي بدأت تثقل كاهل ملايين الفقراء”. واوضح، أن” هناك مفاوضات غير معلنة بين بغداد وبكين حول ايجاد سبل اعتماد اليوان في التجارة الخارجية خاصة وأن الصين تشكل شريكاً تجارياً كبيراً للعراق”، لافتا الى أن “تحويل بعض استحقاقات بيع النفط باليوان واردة جداً لتأمين الاحتياطي وتسهيل مهمة التجارة”.واشار الى أن “ما يقوم به العراق هو جزء من بوصلة عالمية بدأت تتحرك بهذا الاتجاه خاصة مع تكرار استخدام واشنطن سطوتها على الدولار في اثارة الازمات ومعاقبة الدول التي لا تتماشى مع اجندتها”، لافتا الى ان “اعتماد سلة عملات اجنبية متعددة باتت ضرورة لخلق استقرار في الاقتصاد الوطني”.وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً بأسعار المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية، ما خلق حالة من الركود الاقتصادي في ظل استمرار هذا الارتفاع وأثقل كاهل المواطن العراقي بنفقات إضافية ولاسيما أن ازمة ارتفاع أسعار صرف الدولار لازالت مستمرة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *