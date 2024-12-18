الإطار:العراق لم يحسم أمره في التعامل مع سوريا الجديدة

الإطار:العراق لم يحسم أمره في التعامل مع سوريا الجديدة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الاطار التنسيقي عصام شاكر، الأربعاء، بأن بغداد لم تحسم موقفها من اليات التعامل مع دمشق في خضم المتغيرات الاخيرة.وقال شاكر في حديث صحفي،ان”بغداد موقفها واضح من المتغيرات المتسارعة في دمشق في انها تنظر لمجريات الاحداث بشكل موضوعي ومنها سوف تتخذ الخطوات المناسبة”.واضاف ان” امن الحدود وضمان عدم المساس بالمراقد المقدسة والأقليات والقوميات اساسي بنظرتنا وهذا الامر تم بيانه للراي العام الدولي مؤكدا بان العراق لن يقف مكتوف الايدي اذا ما تعرضت حدوده لاي عدوان او تم تصديره الارهاب اليه من خلف الحدود”.واشار الى ان” بغداد تريد دمشق امنة ومستقرة بعيدا عن الارهاب والتطرف والتهميش لأي مكون مؤكدا بان هواجس العراق مشروعة اذا ما عرف تاريخ التنظيمات المسلحة التي تمسك بزمام الأمور في سوريا حاليا”.يذكر ان دمشق شهدت احداث مهمة في الاسبوع الماضي من خلال سيطرة التنظيمات المسلحة على مقاليد الأمور دعم تركي وامريكي”.

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