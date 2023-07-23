الإطار:العراق لن يستغني عن الغاز الإيراني لكونه ” طيب بنكهة العسل”!!

الإطار:العراق لن يستغني عن الغاز الإيراني لكونه ” طيب بنكهة العسل”!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الإطار السياسي الصفوي وجود أفضلية للغاز الإيراني المورد الى محطات الطاقة الكهربائية في العراق على غيره رغم بعض الملاحظات والسلبيات.ونقلت وكالة (مهر) الإيرانية للأنباء، عن بيان للإطار:  أن العراق  لن يستغني عن الغاز الإيراني حتى ولو تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز،” مؤكدا ان  ” الحكومة الاطارية  تفضل استثمار الغاز محليا على استيراده من قطر”.وأوضح البيان، أنه “في حال اختارت الحكومة العراقية استيراد الغاز من قطر عبر السفن فان البلاد ستواجه مشكلة عدم توافر خزانات خاصة للغاز تمكنه من استخدامه”، مضيفا أن “الاعتماد على الغاز الإيراني حاليا يتم عبر الأنابيب التي تغذي محطات الطاقة بشكل مباشر”.وأفادت وكالة مهر الإيرانية، ان “العراق لا يمكن ان يستعيض عن الغاز الإيراني الضروري لتشغيل مولدات الطاقة الكهربائية خلال الفترة المقبلة،” مؤكدا، ان “البلاد لن تستطيع استيراد الغاز من قطر نظرا لعدم وجود أنابيب جاهزة”.وكان العراق وايران، وقعا في 11 تموز الجاري، تتم بموجبه مقايضة الغاز الإيراني المستورد والمشغّل لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية، بالنفط الخام العراقي والنفط الأسود.من ناحية أخرى قالت وزارة الخارجية الامريكية، أنها تواصل مراجعة اتفاق مبادلة النفط بالغاز بين العراق وإيران ومدى تطابقها مع العقوبات الحالية”.

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