الإطار:الكاظمي متعاون مع الصدريين في اقتحام مبنى البرلمان

الإطار:الكاظمي متعاون مع الصدريين في اقتحام مبنى البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمل الاطار التنسيقي، الخميس، حكومة تصريف الاعمال بقيادة مصطفى الكاظمي مسؤولية الفوضى التي رافقت التظاهرات واقتحام المباني الحكومية، داعيا الشعب الى المزيد من الوعي والحذر من مكائد الأعداء.وذكر الاطار في بيان ، ان “قوى الإطار التنسيقي وبعد أن أكملت الخطوات العملية للبدء بتشكيل حكومة وطنية واتفقت بالإجماع على ترشيح شخصية وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة رصدت ومنذ يوم أمس تحركات ودعوات مشبوهة تحث على الفوضى وإثارة الفتنة وضرب السلم الأهلي”.وأضاف ان “ماجرى مساء امس الاربعاء من أحداث متسارعة والسماح للمتظاهرين بدخول المنطقة الحكومية الخاصة واقتحام مجلس النواب والمؤسسات الدستورية وعدم قيام القوات المعنية بواجبها يثير الشبهات بشكل كبير”.وحمل الاطار “حكومة تصريف الأعمال المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة الدوائر الحكومية ومنتسبيها والبعثات الدبلوماسية والأملاك العامة والخاصة ونطالبها باتخاذ إجراءات حازمة لحفظ الأمن والنظام ومنع الفوضى والممارسات غير القانونية”.

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