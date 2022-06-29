الإطار:المالكي رئيسا للحكومة المقبلة!!

الإطار:المالكي رئيسا للحكومة المقبلة!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الإطار التنسيقي فاضل موات، اليوم الأربعاء، أن مرشح الإطار لرئاسة الوزراء هو زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.وقال موات في حديث صحفي، ان “ترشيح المالكي لهذا المنصب يجمع كل اراء كتل الاطار التنسيقي، اذ انه الشخصية الوحيدة القادرة على التعامل مع المشاكل التي يمر بها البلد في الوقت الحالي”.وأضاف “في حال عدم اتفاق الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني على ترشيح شخصية لرئاسة الجمهورية، فسيؤخذ برأي الاتحاد كونه حليفا للإطار حتى قبل انسحاب الكتلة الصدرية”.وأشار إلى أنه “سيطلب من الحزبين تقديم مرشحيهما في مجلس النواب ليتم التصويت على أحدهما مؤكدا أن الإطار سيذهب مع مرشح الاتحاد الاتحاد الوطني”.

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