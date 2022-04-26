الإطار:المحكمة الاتحادية هي من تحسم حل الأزمة السياسية

الإطار:المحكمة الاتحادية هي من تحسم حل الأزمة السياسية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق-  أكد النائب عن الإطار التنسيقي وعد القدو ، الثلاثاء، أن القوى السياسية المتخاصمة أمامها مسارين فاما التوافق فيما بينها أو اللجوء إلى المحكمة الاتحادية بشان اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة المقبلة.وقال القدو في تصريح صحفي، إن “حل الأزمة السياسية مرهون بيد قادة القوى والأحزاب السياسية اما التوافق فيما بينها أو اللجوء إلى المحكمة الاتحادية”.وأضاف أن “هنالك مسعى لمفاتحة المحكمة الاتحادية بشان انتخاب رئيس الجمهورية وتحديد الكتلة الأكبر”، مشيرا الى أن “المحكمة الاتحادية هي الجهة المخولة بشان بعض المواد القانونية المتعلقة بالفراغ الدستوري الحاصل”.

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