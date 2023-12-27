الإطار:المشهداني من “آل الإطار” وهو رئيس البرلمان المقبل

الإطار:المشهداني من “آل الإطار” وهو رئيس البرلمان المقبل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن الاطار التنسيقي محمد الصيهود، الأربعاء، ان محمود المشهداني يتمتع بحظوظ كبيرة تؤهله ليكون رئيسا للبرلمان، لافتا الى ان جلسة اختيار الرئيس لن تحسم بجلسة واحدة بل تحتاج الى اكثر من جلسة لحسم امر التنافس على المنصب.وقال الصيهود في حديث صحفي، ان “حسم رئاسة البرلمان لن يتم في جلسة واحدة، خصوصا مع وجود اكثر من مرشحين للمنصب، اذ قدمت الكتل السنية 4 مرشحين وسيكون التنافس داخل البرلمان وقد يصار الى اجراء اكثر من جولة تصويت من اجل نيل الثقة”.وأضاف ان “محمود المشهداني هو من ابرز المرشحين لمنصب رئيس البرلمان، حيث سيتنافس مع ثلاثة مرشحين اخرين (شعلان الكريم وعبد الكريم عبطان وفيصل العيساوي)، وبالتالي فأن الجلسة الثانية للتصويت سيتنافس فيها المشهداني مع شخصية أخرى من الأسماء الثلاثة المذكورة”.وبين ان “المشهداني لديه حظوظ كبيرة للحصول على رئاسة البرلمان، حيث يتمتع بدعم الكثير من الأطراف السياسية، وهذا الامر يؤهله لنيل ثقة النواب ليكون رئيسا للبرلمان”. 

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