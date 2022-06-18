الإطار:المناصب في حكومتنا المقبلة ستوزع بحسب المحاصصة

الإطار:المناصب في حكومتنا المقبلة ستوزع بحسب المحاصصة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الإطار التنسيقي وائل الركابي، السبت، استعداد الإطار لفتح أبواب الحوار مع القوى السنية والكردية ، مبينا ان قوى الاطار والمتحالفين معه سيدخلون جلسة تنصيب رئيس الجمهورية بـ 220 نائبا.وقال الركابي في حوار متلفز ، ان ” ما تبقى من تحالف انقاذ وطن قد تبدأ بفرض امور على الاطار التنسيقي من اجل دعم تشكيل الحكومة ولكن الجميع سينال استحقاقه”. واضاف ان ” الإطار الشيعي سيدخل جلسة اختيار الحكومة بـ220 نائباً الا انه  لم يطرح لغاية الان اي اسم لرئاسة مجلس الوزراء وكل الأحاديث تدور حول المواصفات فقط”.وأوضح الركابي ان “رئيس الوزراء القادم في ظل المتغيرات يحتاج لمواصفات معينة منها المقبولية لدى المجتمع الدولي وان  التسريبات حول طرح شخصيات لرئاسة الحكومة غايتها خلط الأوراق”، مؤكدا ان “الأطراف السنية والكردية لا تريد الذهاب الى المعارضة وان جميع الأطراف السياسية ترغب بتشكيل الحكومة والكرد يحاولون استثمار انسحاب التيار الصدري”.

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