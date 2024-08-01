آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
النزاهة:سنطعن بقانون العفو إذا ورد فيه إطلاق سراح سراق المال العام
الإطار:الوضع السياسي لا يسمح بالتغيير الوزاري
خبير قانوني:من حق العراق مقاضاة أمريكا والكويت ووضعهما تحت طائلة الفصل السابع
مصدر إطاري: استهداف القوات الأمريكية من قبل الحشد قريباً
نائب يقترح بتكليف رئيس الهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات محافظا لكركوك
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
نائب:كلفة مشروع انبوب نفط البصرة / عقبة =28 مليار دولار
اليوم.. ارتفاع في أسعار صرف الدولار
(853) مليون دولار قيمة استيراد العراق للبضائع التركية خلال الشهر الماضي
التوقيع على مذكرة تفاهم بين العراق وبريطانيا لتطوير حقول كركوك لإنتاج النفط والغاز
تقرير:أكثر من مليون عامل أجنبي في العراق خارج القانون مع دخول أكثر من (40) ألف عامل مصري!
-
- رياضية
- تحقيقات
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
العصائب:زواج القاصرات فتوى خمينية واجبة التنفيذ وسنزوج بناتنا “الزينبيات”من ذوي الأعمار 9 سنوات
مصدر سياسي:أكثر من مليون عامل أجنبي يعملون في العراق بشكل غير قانوني
مصدر سياسي:السوداني خصص(123) مليار دينار لتغطية نفقات الزوار الإيرانيين بمناسبة أربعينية الحسين
الاستثمار النيابية:الاستثمار في العراق سرقة للمال العام بغطاء حكومة السوداني
حكومة السوداني تمنح (1.495) مليار ديناراً لدكاكين الأحزاب البالغة (299) دكاناً بمعدل (5) مليار لكل منها
-
- اذاعة INN