الإطار:الوضع السياسي لا يسمح بالتغيير الوزاري

الإطار:الوضع السياسي لا يسمح بالتغيير الوزاري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف قيادي في الإطار التنسيقي، اليوم الخميس، عن سبب عدم قيام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بـ”التعديل الوزاري” طيلة الفترة الماضية.وقال القيادي حسن فدعم، في حديث صحفي، إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كان يرغب ببعض التغييرات الوزارية، ولكن الوضع السياسي العام وحرصه على ادامة حالة الاستقرار والوفاق من جهة وعدم حسم ملف رئاسة البرلمان حالت دون إجراء هذا التغيير”.وبين فدعم ان “الاطار التنسيقي يدعم السوداني في اي مقترح او خطوة من شأنها تعضيد الدور الخدمي الذي تقدمه الحكومة ومازال الإطار يدعم إجراءات رئيس الوزراء في إدارة الدولة وتوفير الخدمات ومحاربة الفساد والاستقرار الأمني والسياسي في البلاد، لكن بعض الظروف السياسية منعت بعض خطوات السوداني”.

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