الإطار:انتخابات مجالس المحافظات ستجري في موعدها بأمر الإمام “الغايب”

الإطار:انتخابات مجالس المحافظات ستجري في موعدها بأمر الإمام “الغايب”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن الاطار التنسيقي محمد سعدون السوداني، الاثنين، ان الانتخابات ستجري في الموعد المحدد لها بأمر الإمام الغائب في كانون الأول المقبل، ولاتوجد أي بادرة لتأجيلها خصوصا ان معظم الأطراف السياسية عازمة على خوض عملية الاقتراع وفق التوقيتات الزمنية المحددة لذلك. وقال السوداني، في حديث صحفي، إن “الكتل السياسية ومعظم الأطراف في الوسط السياسي على أهبة الاستعداد لخوض انتخابات مجالس المحافظات في الموعد المحدد لها خلال شهر كانون الأول المقبل”. وأضاف، ان “الحكومة الاتحادية قد اتخذت جميع الاستعدادات لاجراء عملية الاقتراع وفق التوقيتات الزمنية المحددة، حيث انهت جميع الإجراءات بالتعاون والاتفاق مع الجهات المسؤولة لضمان نجاح هذه العملية”. وبين ان “موضوع تأجيل الانتخابات يتردد في الوسط الإعلامي فقط، ولا توجد أي بادرة او توجه من قبل الحكومة او الأطراف السياسية للذهاب نحو تأجيل عملية الاقتراع على وقت اخر”.وأشار السوداني الى، ان “المفوضية انهت جميع الاستعدادات لاجرائها في الموعد المحدد لها”. ومن المُقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية، في 18 من كانون الاول المقبل، في 15 محافظة باستثناء إقليم كردستان.

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