الإطار:بداية مكافحة الفساد في المنظومة الأمنية

الإطار:بداية مكافحة الفساد في المنظومة الأمنية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق-  اكد القيادي في الاطار التنسيقي جمال حسن، السبت، ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وضع 5 مسارات لمكافحة الفساد في المنظومة الأمنية.وقال حسن في حديث  صحفي، إن” الفساد ظاهرة مستشرية في جميع مؤسسات الدولة العراقية وأسبابها متعددة لكن ضعف ادارة الحكومة السابقة ساهمت في تفاقم المشكلة بشكل كبيرة”.واضاف، ان”رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وضع 5 مسارات مهمة لمكافحة الفساد في المنظومة الامنية بدأت اولى مراحلها بتفكيك مافيات تهريب النفط في الجنوب والتي اسهمت في الإيقاع بالعديد من المتورطين بها بينهم ضباط كبار”، مؤكدا أن “العمل جار في قطاعات أخرى”.واشار الى ان “معالجة الفساد في أهم مؤسسات العراق يحتاج وقت لكن نأمل ان تثمر الاجراءات في تجاوز مشكلة معقدة جدا تؤثر على الأمن بشكل مباشر”.وشهد العراق خلال الايام الماضية سلسلة اعتقالات مهمة لقيادات امنية رفيعة متهمة بالفساد”.

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