الإطار:بداية مكافحة الفساد في المنظومة الأمنية

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البيت الأبيض يصحح تصريح بايدن من “تحرير إيران” إلى التضامن مع المحتجين
مجلس الأمن الدولي يرفض الطلب الروسي بتشكيل لجنة تحقيقية حول الأنشطة العسكرية البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا
غوتيريس يؤكد على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولتين
بايدن يهدد شركات النفط الأمريكية بتخفيض أسعارها
روسيا:العودة إلى “إتفاق الحبوب” بعد معرفة ملابسات الهجوم على سفننا في البحر الأسود
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النزاهة النيابية:(200) مليار دينار شهرياً حجم الفساد في السلة الغذائية
السوداني يطالب وزارة الكهرباء بجدول زمني لمغادرة أزمتها
وزارة النقل:أموال إكمال ميناء الفاو مؤمنة
النزاهة النيابية تدعو حكومة السوداني إلى العمل الجاد في مكافحة الإرهاب
تعاون روسي عراقي في مجال الاستخدام السلمي للتكنولوجيات النووية
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حكومة السوداني تلغي جميع أوامر حكومة الكاظمي
محرك بحث Google.. يغير أسم الخارجية العراقية إلى خارجية إيران
دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية لإبطال تكليف السوداني بتشكيل الحكومة
النزاهة:إلقاء القبض على حوت الفساد (هيثم الجبوري) بسرقة 2.5 مليار دولار
بالوثيقة..القضاء يصدر مذكرات قبض بحق المتورطين بسرقة الأمانات الضريبية
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