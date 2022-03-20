الإطار:بدون إتفاق بين التيار والإطار لن يمر مرشح رئاسة الجمهورية

الإطار:بدون إتفاق بين التيار والإطار لن يمر مرشح رئاسة الجمهورية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، الأحد، أن جلسة 26 اذار المقبل لن تحسم منصب رئيس الجمهورية.وقال العتبي في حديث  صحفي، إنه “وفق المعلومات المتوفرة لدينا حتى اللحظة فأنه لم يحصل اي توافق بين الاطار والتيار الصدري حول الملفات المختلف عليها بين الطرفين”، لافتا إلى أن “الاطار لديه وجهة نظر محددة وثابتة في قضايا مهمة ومنها الكتلة الاكبر ومن يتبوء منصب رئاسة الجمهورية”.وأضاف أنه “وفق المعلومات فأن جلسة البرلمان في 26 اذار لن تحسم منصب رئيس قصر السلام في أشارة الى القصر الجمهوري مع استبعاد دعمنا لمرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني”.وبين أن “التحالف الثلاثي اعتمد في الماضي على الوسائل الديمقراطية في تمرير ما يراه مناسبا والاطار سيعتمد هو الاخر الوسائل الديمقراطية التي اقرها الدستور واشارت لها المحكمة الاتحادية في آليات انتخاب رئيس الجمهورية”.وأشار الى أنه “بدون توافق سياسي بين الاطار والتيار الصدري سيكون عقد جلسة 26 اذار بدون نتائج”، مؤكدا أن “الايام المقبلة هي الفيصل في امكانية ان يصل الجميع الى حل وسط ينهي الملفات العالقة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *