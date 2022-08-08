الإطار:بعض الكتل السياسية رفضت مبادراتنا

الإطار:بعض الكتل السياسية رفضت مبادراتنا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  اكد النائب عن الإطار التنسيقي محمد البلداوي ،الاثنين، أن الإطار التنسيقي يواصل مفاوضاته بقيادة رئيس تحالف الفتح هادي العامري للمضي بتشكيل الحكومة.وقال البلداوي، إن “اللجنة ستأخذ على عاتقها فتح ملفات مستعصية من أجل الوصول إلى قواسم مشتركة للمضي في تشكيل الحكومة القادمة”، مبينا ان ” هناك مواقف بعض الكتل السياسية لم تكن إيجابية في ما قدم وما طرح من المبادرات التي اتى بها الاطار التنسيقي لحل الازمة الجارية”.وأضاف، أن” الإطار التنسيقي شكل اللجنة لمعرفة الاعتراضات التي تبديها باقي القوى السياسية والاتفاق على منهاج معين يمضي بالبلد إلى بر الأمان”.وتابع، أن “التنسيقي ومنذ اليوم الاول الذي تسلم ملف تشكيل الحكومة كونه الكتلة الأكبر لم يسعى إلى تهميش او سلب حق من حقوق الكتلة الاخر على عكس بعض الكتل التي سعت إلى عرقلة الإطار في تشكيل الحكومة”.

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