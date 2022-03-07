الإطار:بوادر مشجعة على تشكيل حكومة “توافقية”

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نائب:لا توجد وساطة تستطيع إيقاف تنفيذ قرار الاتحادية بشأن منع الإقليم من تصدير النفط والغاز
نائب كردي:الملف النفطي في الإقليم تحت سيطرة عائلتي بارزاني وطالباني ووزير النفط الاتحادي فاسد
نائب:البرلمان يواصل ضغطه من أجل تخفيض سعر صرف الدولار
تعاون بين العراق ومصرفي مجال الموارد المائية
وزير التجارة أمام البرلمان للاستجواب حول صفقات الفساد
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ضد الشعب..نواب يرفضون تخفيض سعر صرف الدولار
تخفيض سعر صرف الدولار دعوات حزبية كاذبة على حساب الشعب العراقي
الظلام والموت شعار الدورة البرلمانية الجديدة
إيران وأحزابها وميليشياتها وراء تدمير المجتمع العراقي بالمخدرات
قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا جراء حكم الخونة واللصوص وإطلاق خزين السدود ليس حلاً
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