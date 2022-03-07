الإطار:بوادر مشجعة على تشكيل حكومة “توافقية”

الإطار:بوادر مشجعة على تشكيل حكومة “توافقية”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن الإطار التنسيقي ياسر الحسيني،  الاثنين ، عن  وجود بوادر وان كانت غير كافية لكنها تبدو مشجعة لحل الأزمة المعقدة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي لتشكيل حكومة توافقية.وقال الحسيني في تصريح  صحفي، إن “اي تأخير في تشكيل حكومة توافقية جديدة ينعكس سلبا على كل الصعد في مقدمتها الاقتصاد العراقي”.وأضاف أن “هناك بوادر تشير الى انفراجة سياسية تتم من خلاله حلحلة القضايا العالقة والتوافق على تشكيل حكومة وطنية توافقية لانهاء الاحتقان السياسي” .وأشار الحسيني إلى “المساعي الكبيرة التي يبذلها الإطار التنسيقي من أجل تقريب وجهات النظر بين التيار الصدري والإطار التنسيقي في حل الأزمة وارسال الاستقرار في العراق”، مبينا ان “تأخر تشكيل الحكومة قد ينعكس سلبا على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية”.وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف رجحت في وقت سابق، أن يكون الاتفاق على تشكيل حكومة اشبه بالتوافقية، فيما كشفت عن ضغوط خارجية في سبيل ولادة حكومة عراقية جديدة .

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