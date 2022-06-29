الإطار:بوجود الحشد والمرجعية العملية السياسية لن تموت

الإطار:بوجود الحشد والمرجعية العملية السياسية لن تموت
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو قيادي في الإطار التنسيقي كريم زغير البديري،الاربعاء، جهات خارجية لم يسمها بالعمل على انهاء العملية السياسية، مبينا ان النظام السياسي مستمر في طريق الإصلاح دون الالتفات الى أي تصريحات شاذة غير مجدية.القيادي البديري في حديث صحفي له: ان ” من يتحدث بشأن انتهاء صلاحية النظام السياسي الحالي اما واهم ولا يملك قراءة  او تقف خلفه اجندات معينة”.وأضاف ان “” هذا النظام قائم على تضحيات امتدت لسنوات قبل سقوط النظام البعثي وتبعه تضحيات بألاف من الشهداء والجرحى فلا يمكن ان ينتهي بطريقة تتبعها ارادة خارجية”.وتابع ان “بعض الأطراف المعروفة والخبيثة تسعى لاثارة الفتنة واسقاط النظام السياسي بأي طريقة كانت من اجل تخريب البلاد وتكريس الهيمنة الخارجية”.

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