الإطار:تحقق مشروع الإمام خامئني من خلال ترأس تحالف أحزاب الحشد الحكومات المحلية

الإطار:تحقق مشروع الإمام خامئني من خلال ترأس تحالف أحزاب الحشد الحكومات المحلية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  اكد القيادي في الاطار التنسيقي علي الفتلاوي، الاثنين، ان تحالف نبني سيكون رأس الهرم في الحكومات المحلية وهذه مكرمة من الإمام ” الغايب” .وقال الفتلاوي في حديث صحفي،ان “الاطار هو العنوان السياسي الاشمل لكل التحالفات المنضوية تحت مظلته في الانتخابات ابرزها نبني الذي نال عددا كبيرا من المقاعد في عدة محافظات سواء في الجنوب او الوسط “.واضاف، لقد تحقق مشروع الإمام خامئني من سيطرة أحزاب الحشد من خلال تحالف نبني على معظم الحكومات المحلية منها بغداد بحكم ما ناله من مقاعد في الانتخابات الاخيرة بمباركة الإمام  الغايب ، متوقعا تشكيل لجان بعد مصادقة المحكمة الاتحادية للمضي في انشاء تحالفات تفضي الى تشكيل الحكومات ببرامج واضحة تسهم في التعاطي من اولويات المواطنين”.واشار الى ان” الواقع الخدمي سيكون اولوية لكل الحكومات المحلية القادمة من اجل تحقيق اهداف مشروع الإمام خميني في العراق .

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