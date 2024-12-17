الإطار:تركيا الداعشية وراء إسقاط الدولة السورية

الإطار:تركيا الداعشية وراء إسقاط الدولة السورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الإطار في بيان له ،اليوم الثلاثاء، خضوع سوريا لسيطرة مجاميع مسلحة مدعومة من تركيا، لافتا إلى أن نظام الأسد سقط على يد هذه المجاميع ولم يسقط على يد المعارضة.وقال الإطار في بيانه، إن “ما جرى في سوريا لا يعد خيار الشعب السوري، على الرغم من وجود استياء ومظاهرات تحاول ان تصور ان ماجرى هو شأن داخلي للبلاد”.واضاف ان “حقيقة ماجرى في سوريا هو عبارة عن اندفاع جماعات مسلحة من تركيا من اجل اسقاط نظام الاسد، وبالتالي فان المعارضة الشعبية لايمكن ان تكون مسلحة وتمتلك دبابات وطائرات مسيرة واسلحة ثقيلة، بل تكون معارضة بالمظاهرات السلمية والاحتجاجات والمطالبات”.وبين ان “سوريا شهدت اندفاع لمجاميع مسلحة من خارج حدود سوريا مجهزة بمختلف انواع الاسلحة بهدف اثارة الفوضى واسقاط النظام لتحقيق غايات خارجية.

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