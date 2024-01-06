الإطار:تشكيل الحكومات المحلية في وسط وجنوب العراق بالتنسيق مع الجانب الإيراني

الإطار:تشكيل الحكومات المحلية في وسط وجنوب العراق بالتنسيق مع الجانب الإيراني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتبي، اليوم السبت (6 كانون الثاني 2024)، أن قوى الاطار ستعقد الاسبوع المقبل اجتماعا مهما لبحث 3 ملفات.وقال العتبي في حديث صحفي، إن” الصورة باتت واضحة عن حجم القوائم الفائزة في انتخابات مجالس المحافظات في الجنوب والوسط والشمال خاصة لعدد مقاعد قوى الإطار والتي حققت نتائج مهمة في 10 محافظات”.واضاف، ان” قوى الإطار ستعقد الاسبوع المقبل اجتماعا مهما لبحث 3 ملفات تتعلق بنتائج انتخابات كانون الاول من ناحية حسم خياراتها الانتخابية وطرح خارطة طريق أولية لتشكيل الحكومات المحلية بالتنسيق مع الجانب الإيراني “الشقيق”، لافتا الى ان الاجتماع سيكون بداية مهمة لحسم بعض النقاط الأولية”.وأشار العتبي إلى أن” خيارات عدة مطروحة من قبل قوى الاطار حول آليات تشكيل الحكومات المحلية وخارطة التحالفات ولكنها تنتظر الحسم في الاجتماع المقبل بالتنسيق مع الجانب الإيراني، مشيرا إلى أن مفاوضات تشكيل الحكومات المحلية ستنطلق عمليا خلال مدة اقصاها 10 ايام “.ويبلغ عدد مقاعد مجالس المحافظات في عموم العراق 285 مقعدا، وحققت كتل دولة القانون وتحالف نبني، نتائج متقدمة وحازت على أعلى الأصوات في معظم المحافظات الوسطى والجنوبية، في ظل مقاطعة التيار الصدري للانتخابات.

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