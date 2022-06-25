الإطار:تشكيل لجنة تفاوضية لاختيار رئيسي الجمهورية والوزراء

الإطار:تشكيل لجنة تفاوضية لاختيار رئيسي الجمهورية والوزراء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت القيادية في الإطار التنسيقي عالية نصيف , السبت , ان الاطار التنسيقي شكل لجنة تفاوضية للتباحث حول آلية اختيار رئيسي الجمهورية والوزراء, مشيرة الى ان منصب النائب الأول تم التأكيد سيسند الى شخصية قوية.وقالت نصيف في تصريح  صحفي , ان ” المرحلة المقبلة مرحلة صعبة جدا وأمامها جملة من التحديات ولابد من إيجاد حكومة قوية تترأسها شخصية مؤثرة وفاعلة , لذلك شكل الإطار التنسيقي لجنة للتباحث ووضع معايير ومواصفات لاختيار رئيسي الجمهورية والوزراء” .وأضافت ان “مسألة اختيار النائب الأول لرئيس مجلس النواب هي من ضمن استحقاقات المكون الشيعي ستطبق نفس المعايير التي ستطبق على اختيار لرئيس الوزراء الذي يجب ان يكون دوره فاعلا وليس كما كان عليه في الدورات السابقة دور بروتوكلي لكون المنصب يمثل اكبر مكون في البلاد”.وكان النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، طعمة اللهيبي أكد في وقت سابق، أن حزبه سيمضي بتشكيل الحكومة الجديدة مع الإطار التنسيقي اذا تحقق اتفاق على التوافق والتوازن والشراكة.

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