الإطار:تغييرات مرتقبة لبعض المحافظين الفاشلين

الإطار:تغييرات مرتقبة لبعض المحافظين الفاشلين
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتبي، الأحد، صدور تغييرات هامة في بعض المحافظات خلال ايار القادم.وقال العتبي في حديث صحفي،ان” لجان التقييم لأداء المحافظين والمؤسسات الحكومية شارفت على الانتهاء وسيرفع تقرير متكامل نهاية الاسبوع الجاري الى حكومة السوداني وفق المعلومات”.وتوقع العتبي “صدور قرارات مهمة في ايار القادم من ناحية إجراء تغييرات في مناصب في عدة محافظات ومنها ديالى بشكل مباشر “، لافتا الى ان ” هناك ضرورة في اجراء تغيرات تنعكس ايجابا على الواقع الداخلي وتدفع عجلة الاعمار والبناء للامام”.واشار الى ان” حكومة السوداني تدرك بان بعض المحافظين أخفق في أداء دوره وحان وقت التغيير لذا فإن لجان التقييم ستكون بمثابة مسار منصف لإصدار القرارات المناسبة”.وكانت حكومة السوداني اعتمدت مبدأ التقييم في معالجة إخفاق بعض المحافظين في اداء ادوارهم مع وجود ملفات على بعضهم تتعلق بهدر المال العام”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *