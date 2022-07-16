الإطار:تم إكمال برنامج حكومتنا المقبلة بالتنسيق مع أخوتنا الإيرانيين

الإطار:تم إكمال برنامج حكومتنا المقبلة بالتنسيق مع أخوتنا الإيرانيين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الاطار التنسيقي محمد كريم , السبت , ان قادة الاطارالتنسيقي سيعقدون اجتماعا اليوم لحسم المرتكزات الأساسية لتشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء, مشيرا الى ان الاطار التنسيقي حسم البرنامج الحكومي وشكل الحكومة بالتنسيق مع الجانب الإيراني.وقال كريم في تصريح صحفي, ان ” الاطار التنسيقي مستمر باجتماعاته لاستكمال متطلبات تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء , فضلا عن استمراره بالوساطات مع الطرفيين الكرديين لحسم قضية رئاسة الجمهورية ”.وأضاف ان ” قادة الاطار التنسيقي وبكامل قواه السياسية سيعقدون اجتماعا، اليوم، للخوض في تفاصيل المرتكزات الأساسية لتشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء بالتنسيق مع الجانب الإيراني ” .

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