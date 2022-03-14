الإطار:جعفر الصدر مازال متخوفاً ومتردداً من تشكيل الحكومة المقبلة

الإطار:جعفر الصدر مازال متخوفاً ومتردداً من تشكيل الحكومة المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو الاطار التنسيقي النائب السابق جاسم محمد، الاثنين، عن وجود تردد من قبل جعفر الصدر لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، مبينا ان الصدر مطالب بالجلوس مع الاطار التنسيقي قبل القبول فيه كرئيسا للوزراء.وقال محمد في تصريح  صحفي: ان “جعفر الصدر مازال متخوفا ومترددا من تشكيل الحكومة المقبلة ولم يحسم موقفه لغاية الان والجميع بانتظار ذلك الموقف”.واضاف ان “بعض الملاحظات تدور حول الصدر من قبل الاطار التنسيقي بضمنها كيفية ادارته للبلاد وهل سيعود الى مقتدى الصدر في كل الامور ام سيكون مستقلا في قراراته وغيرها من التفاصيل”.وأشار محمد الى ان “ما دار بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعماء الأطار هو نقاش حول تشكيل الكتلة الاكبر وتفاصيل تأليف الحكومة دون التطرق لمرشح لرئاستها وشخصيته”، مبينا ان “الاطار يسعى الى ان تكون الكتلة الاكبر ضمن الاطار والتيار بشرط الشراكة دون التفرد باي قرار على حساب الاخر”. 

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