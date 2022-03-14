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مصدر:اشتباك بالأيدي بين نائبين حول من هو صاحب “الفضل”في تعبيد شارع !!
نائب:(12) لجنة نيابية مهمة برئاسة شيعية
حزب طالباني:الحكومة الاتحادية ” تخجل” بالرد تجاه العدوان التركي على العراق
الإطار:جعفر الصدر والعبادي والأعرجي المرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة
منظمة بدر:الإقليم تحول الى موقع معادي لدول تركيا وايران وسوريا
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الموارد المائية:تأييد دولي لموقف العراق المائي
الإطار التنسيقي:للحلبوسي “كروب من الشركات” تعمل في العراق وخارجه
حزب طالباني يهدد بالإنفصال عن الإقليم جراء فساد وسطوة حزب بارزاني
نائب:شركات العائلة البارزانية التي تعمل في الإقليم ووسط وجنوب العراق فاسدة
العراق والأردن يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
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ضد الشعب..نواب يرفضون تخفيض سعر صرف الدولار
تخفيض سعر صرف الدولار دعوات حزبية كاذبة على حساب الشعب العراقي
الظلام والموت شعار الدورة البرلمانية الجديدة
إيران وأحزابها وميليشياتها وراء تدمير المجتمع العراقي بالمخدرات
قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا جراء حكم الخونة واللصوص وإطلاق خزين السدود ليس حلاً
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