الإطار:جعفر الصدر والعبادي والأعرجي المرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة

الإطار:جعفر الصدر والعبادي والأعرجي المرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الإطار التنسيقي، عائد الهلالي، الإثنين، عن مستجدات السباق نحو رئاسة الحكومة العراقية الجديدة، فيما أشار إلى وجود تنافس بات يطفوا على الساحة بعد طرح إسم السفير العراقي في لندن جعفر الصدر، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، إذ يحظى الثاني بتوافق ومقبولية داخلية وخارجية، على حد وصفه.وقال الهلالي، في حديث صحفي إن “الاعرجي يحظَ بمقبولية المكون الشيعي والسني والكردي ، وعليه فهو منافس بارز للحصول على التكليف بالمنصب”.وأضاف: “لكن البوصلة حاليا تبقى متجهة نحو جعفر الصدر الذي تشير بعض الاخبار لانسحابه، لكننا نعتقد انه لم ينسحب لكون زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لم يعلن عن ترشيحه للمنصب الا بأخذ الضوء الاخضر منه وعليه فهو المرشح الاول للتكليف بتشكيل الحكومة ويأتي من بعده قاسم الاعرجي”.وأشار إلى أن “رئيس تحالف النصر حيدر العبادي دخل ايضاً على خط المرشحين لكن هناك مطباً واحداً قد يقف أمام توليه المنصب وهو الرفض الكردي له”.

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