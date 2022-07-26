الإطار:جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في مطلع الشهر المقبل

الإطار:جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في مطلع الشهر المقبل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الإطار التنسيقي مرتضى علي الساعدي ، الثلاثاء ، ان جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ستعقد مطلع الشهر المقبل، مبينا أن الإطار التنسيقي بانتظار توافق البيت الكردي لحسم مرشح رئاسة الجمهورية لتقديم مكلف رئاسة الوزراء .وقال الساعدي في تصريح صحفي، إن “جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح رئاسة الوزراء ستعقد مطلع الشهر المقبل”.وأضاف أن “الإطار سيقدم مكلف رئاسة الوزراء رسميا إلى البرلمان بعد حسم مرشح رئاسة الجمهورية من قبل البيت الكردي”، مبينا أن “قوى الإطار مع توحيد البيت الكردي في تقدم مرشح رئاسة الجمهورية”.وتوقع الساعدي “تكرار سيناريو 2018″، مشيرا الى أنه “الأقرب لحسم مرشح رئاسة الجمهورية في حال لم يتوصل الكرد لاتفاق” . 

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