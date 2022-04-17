الإطار:حراك سياسي للوصول إلى إتفاق مع التيار الصدري

الإطار:حراك سياسي للوصول إلى إتفاق مع التيار الصدري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الإطار التنسيقي، الاحد، وجود تحركات واسعة من أجل تحقيق التوافق وتشكيل الحكومة بمشاركة كافة الكتل السياسية وفي مقدمتها التيار الصدري.وقال القيادي في الاطار، جاسم محمد جعفر، في حديث صحفي، ان “هناك تحركات واسعة من أجل تحقيق التوافق وتشكيل الحكومة بمشاركة كافة الكتل السياسية وفي مقدمتها التيار الصدري”.واضاف جعفر، ان “الحوارات ستتضح ملامحها وما وصلت اليه الكتل بعد عيد الفطر وعليه لاقرار بهذه الأيام بشأن اعلان اتفاق مابين الكتل سيما مع وصول مبادرة الإطار لكل الكتل السياسية”.

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